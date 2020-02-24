الجوازات توضح كيفية التصرف حال هروب عاملة منزلية لديها تأشيرة خروج نهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، الإجراءات الضرورية حال هروب العاملة المنزلية، مؤكدة أن صاحب العمل ملزم بمتابعة الخروج النهائي لمكفوله.

وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- ردًا على استفسار من مواطن، بأنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفوله وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط.

وأشارت الجوازات إلى أنه في حال عدم معرفة مقر للمكفول، يقوم صاحب العمل بإجراءين، هما: إلغاء التأشيرة، وتسجيل بلاغ تغيب عن العمل.

ووجه المواطن استفسارًا بهروب عاملة منزلية لديها تأشيرة خروج نهائي، ولا يعلم مكانها؟ فهل ينتظر مرور 90 يومًا بعد تغيبها؟ وهل يدفع غرامة تأخير لعدم التبليغ عن هروبها؟.

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