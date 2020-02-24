الحبوب: استيراد 715 ألف طن قمح ضمن الدفعة الأولى لـ2020

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الإثنين، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2020م بكمية 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وأضاف الفارس، أن وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام، سيكون خلال الفترة من أبريل- يونيو 2020م بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 360 ألف طن، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وباخرة واحدة فقط لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأشار رئيس مؤسسة الحبوب، إلى أنه تمت دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 17 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.

وأضاف، أن المؤسسة تعاقدت خلال العام الماضي (2019) على استيراد كمية تقدر بنحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والبالغ بحدود 202 ألف طن، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين؛ في حال اختيارهم زراعة القمح، ليبلغ اجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال 2019م نحو 3.6 مليون طن.

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وأشار الفارس، إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:

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