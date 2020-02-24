السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يطلق أسبوع التوعية بأضرار المخدرات



عرعر 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أطلق تعليم منطقة الحدود الشمالية أمس، فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بأضرار المخدرات.

وتضمنت فعاليات المدارس على التوعية بأضرار المخدرات وتخصيص البرامج الإذاعية لهذا الغرض وإقامة محاضرات وندوات توعوية وأنشطة طلابية وذلك للتوعية بالأضرار المدمرة للمخدرات على الفرد والمجتمع.

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13:48ت م

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