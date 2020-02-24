السعودية اليوم / توزيع كمامات وإعطاء توجيهات وقائية للأطفال الفلسطينيين في مدارس (الأونروا) داخل مخيم شاتيلا لتفادي مخاطر فيروس كورونا



بيروت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

وزعت الطواقم الطبية الفلسطينية ، اليوم كمامات وقدمت توجيهات ووقائية للأطفال في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والروضات داخل مخيم شاتيلا قرب العاصمة اللبنانية بيروت لتفادي مخاطر فيروس كيرونا.

وتوزعت فرق الطواقم على جميع المدارس داخل مخيم شاتيلا وخارجة، لتفادي مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الطواقم الطبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان ، أنها ستقوم بتوزيع الكمامات والارشادات للأطفال وطلاب المدارس في جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، من أجل الوقاية من فيروس كورونا وضمان عدم انتشاره .

من جهتها ، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها لم تسجل إصابة أي فلسطيني بفيروس كورونا داخل أو خارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

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13:47ت م

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