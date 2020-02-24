السعودية اليوم / " دور المؤمن في تحقيق الأمن " محاضرة بتعاوني نخال



الباحة 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات بمركز نخال في محافظة القرى غداً، محاضرة علمية بعنوان "دور المؤمن في تحقيق الأمن ".

وتأتي المحاضرة التي ستقام بعد صلاة المغرب في جامع نخال، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

13:44ت م

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