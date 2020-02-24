السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة يختتم ورشة عمل لمنسوبي إدارات التعليم والجامعات وعدد من الهيئات والجهات الحكومية



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

اختتم مركز " تدريب " بالديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع إدارة منظومة الرقابة الإلكترونية " شــامل "، اليوم، بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، ورشة عمل لتفعيل الربط الآلي بين الديوان وعدد من الجهات المشمولة برقابته عبر منظومة شامل الالكترونية.

واستهدفت ورشة العمل والتي استمرت لمدة يومين 152 موظفاً من منسوبي إدارات التعليم والجامعات، والهيئات والجهات الحكومية من مختلف مناطق المملكة.

ويأتي تنفيذ هذه الورشة في إطار تفعيل الربط الآلي للقطاعات الحكومية مع الديوان من خلال منظومة "شامل"، وأتمتة الإجراءات الرقابية بين الديوان العام للمحاسبة والجهات المشمولة برقابته.

واستعرضت الورشة آليه عمل منصة "شــامل "، وتوضيح آلية الرد على ملاحظات الديوان، كما تم إجراء بعض التطبيقات العملية وطريقة تجهيز وإرسال البيانات المالية والعقود من خلال المنصة.

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13:40ت م

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