

الأحساء 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

عقد فرع البريد السعودي بالأحساء اجتماعه الأول برئاسة مدير بريد المحافظة المكلف محمود العودة، لرؤساء المكاتب وأقسام العمليات البريدية التابعين لبريد المحافظة للسنة الحالية 2020م، وذلك بقاعة الاجتماعات لمكتب بريد الهفوف المركزي.

ورحب العودة في بداية الاجتماع بجميع رؤساء المكاتب وأقسام العمليات البريدية في بريد الأحساء، حيث كانت مناقشة العديد من المواضيع التي تخدم العمل البريدي، وآلية العمل بما يتوافق مع سياسة وأهداف مؤسسة البريد السعودي .

كما جرى خلال الاجتماع طرح العديد من الاقتراحات والأفكار لتقديم خدمة بريدية مميزة لجميع المستفيدين .

// انتهى //

13:26ت م

0113





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البريد السعودي بالأحساء يعقد اجتماعه الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.