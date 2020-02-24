

المذنب 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ المذنب سليمان بن علي الفوزان اليوم أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب ،الذي يقوم بجولة تفقدية على مشاريع بلدية محافظة المذنب ، وبلدية مركز العمار.

وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع البلدية في محافظة المذنب والمراكز التابعة لها ،التي سيدشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - بمشيئة الله - غداً .

حضر اللقاء وكيل أمين منطقة القصيم لشؤون البلديات المهندس فهد محمد الرشيدي ، ورئيس بلدية المذنب فهد بن صالح الجلعود .

// انتهى //

13:14ت م

0106





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المذنب يلتقي أمين منطقة القصيم بالنيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.