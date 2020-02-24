السعودية اليوم / جامعة نجران تدرب منسوبي تعليم المنطقة على كيفية التعامل مع الطلبة الموهوبين



نجران 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "الموهوبين ومهارات القرن 21"، وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وهدفت الدورة التي قدمها الدكتور تركي القرني إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الطلبة الموهوبين وتعريفهم بمفهوم الموهبة وأهم الخصائص الأساسية للموهوبين، وأبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة، وطرق التغلب عليها، وإكسابهم مهارات القرن 21.

وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم الموهبة وأهم الخصائص الأساسية للموهوبين، تسليط الضوء على أنواع الموهوبين وأساليب اكتشافهم والتعرف على مشكلاتهم المختلفة، وتوضيح الدور الأساسي للأسرة في رعاية وتنمية الاطفال الموهوبين وطرق الكشف عنهم، والتعرف على أهمية العلاقة بين الأسرة والمدرسة وضرورة المشاركة في تنمية الموهوبين، وخصائص وأهداف برامج الإرشاد للموهوبين، إلى جانب توضيح أهم أساليب وعناصر برامج الإرشاد الأسري للموهوب.

// انتهى //

13:09ت م

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