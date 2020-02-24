السعودية اليوم / تعليم البكيرية يستعد لإطلاق أسبوع الموهبة والإبداع بفعاليات متنوعة



البكيرية 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تطلق إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلةً بقسمي الموهوبين والموهوبات، فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع، الأحد القادم والذي يستمر لمدة خمسة أيام، بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع، المصادف لـ 13 من شهر مارس من كل عام، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري.

وأوضح رئيس قسم الموهوبين مسلم المزيني أن الفعاليات ينفذها قسما الموهبين للبنين والبنات بالشراكة مع جميع مدارس الإدارة; بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين جميع طلاب وطالبات المدارس والمعلمين والمعلمات وقيادات التعليم وأولياء الأمور وأفراد المجتمع عامة.

وأكد أن الفعاليات تتضمن العديد من الأنشطة من خلال معرض الموهبة والإبداع للعام الدراسي الحالي، والذي يبرز إبداعات الموهوبين والموهوبات في المدارس وأهمها المشاريع العلمية المتأهلة لجائزة الشيخ محمد العلي السويلم - رحمه الله - بالإضافة لعرض العديد من البرامج الوزارية التي تعزز الموهبة والإبداع.

من جهتها بينت رئيسة قسم الموهوبات نورة الخضير أن قسمي الموهوبين والموهوبات عملوا وَفْق خطة موحدة لإيصال رسالة لجميع فئات المجتمع حول أهمية الاهتمام بالموهوبين والموهوبات والجهود التي تقدم لهم تعزيزا لنشر ثقافة الموهبة والإبداع وسَعَيا نحو تكوين بيئة داعمة لهم، مؤكدة سعي تعليم البكيرية ربط المجتمع مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 والتي تؤكد على الاستثمار في رأس المال البشري إذ هو ثروة وطنية وعنصر أساسي في تقدم الوطن.

يُذكر أن أسبوع الموهبة يهدف إلى نشـر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المحلي بتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحوهما وتقديم برامج الموهبة والإبداع، وتنمية التفكير الإيجابي للمجتمع أفرادًا ومؤسسات نحو الموهبة والإبداع.

// انهى //

13:08ت م

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