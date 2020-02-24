السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة نجران يلتقي قائد حرس الحدود بالمنطقة



نجران 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله بمشاركة زملائهم في كافة القوات العسكرية في تأمين الشريط الحدودي وردع كل من يحاول المساس بأمن البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ الذي اطلع سموه على سير العمل في قيادة وقطاعات حرس الحدود بالمنطقة.

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13:08ت م

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