شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ شخبوط: المملكة تنتقل بخطوات جبارة إلى مصاف الدول المؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

- حقل الجافورة يُعيد رسم خارطة إنتاج الطاقة في العالم

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، تستشرف المستقبل، وتنتقل بخطوات جبارة إلى مصاف الدول المؤثرة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، والخطط الطموحة التي تتحول إلى واقع يلمسه الجميع.

وأوضح أن الإعلان عن حقل الجافورة، الذي يُعد أكبر حقل غاز في المملكة، يعيد رسم خارطة إنتاج الطاقة في العالم، ويسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية في المملكة، خصوصًا، في ظل مبادرات المملكة، وخططها، ورؤيتها التي تثبت عزم القيادة على أن تكون المملكة بين أبرز دول العالم.

ووجه الشيخ شخبوط التهنئة باسم دولة الإمارات إلى قيادة المملكة، وحكومتها، وشعبها على هذا الإنجاز الكبير الذي سيؤثر على ملف الطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يعزز مكانتها الرائدة، كونها إحدى اقتصاديات المنطقة والمؤثرة أيضًا على الاقتصاد العالمي.