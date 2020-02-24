- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أقامت الشؤون الفنية ببلدية محافظة ثادق، حفل تكريم وتوديع للمهندس حسين بن مبارك السبيعي، بعد صدور تكليفه رئيسًا لبلدية البديع في محافظة الأفلاج.
وشهد الحفل حضور رئيس بلدية ثادق صالح عبدالله الجديعي، الذي ألقى كلمة أثنى فيها على المكرّم وتفانيه في العمل، ومساهمته الكبيرة في بلدية ثادق، وتمنى له مزيدًا من التوفيق في عمله القادم، ثم كلمة لنائب رئيس المجلس البلدي وكلمة الشؤون الفنية، بعدها قُدمت الهدايا والدروع للمحتفى به.
بدوره، ثمّن "السبيعي" لرئيس البلدية ولجميع منسوبيها هذا التكريم الذي يعتبره وسامًا يفتخر به وكرمًا منهم لا يُستغرب؛ مشيرًا إلى أن ما قام به أثناء فترة عمله لا يُعد إلا واجبًا يتحتم على كل موظف القيام به، والإخلاص في العمل، في ظل ما تحظى به القطاعات البلدية من دعم لا محدود من ولاة الأمر.
يُذكر أن المهندس حسين السبيعي من الكفاءات الشابة والمشهود لها بالعمل والتطوير، ويتطلع أهالي البديع إلى كفاءته الإدارية وخبرته العملية في إحداث نقلة نوعية في مصافّ التطور الذي تحظى به المملكة على كل الأصعدة والمجالات.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 01:00 PM
بعد تكليفه رئيسًا لـ"البديع""بلدية ثادق" تودع "السبيعي" بحفل تكريمي
أقامت الشؤون الفنية ببلدية محافظة ثادق، حفل تكريم وتوديع للمهندس حسين بن مبارك السبيعي، بعد صدور تكليفه رئيسًا لبلدية البديع في محافظة الأفلاج.
وشهد الحفل حضور رئيس بلدية ثادق صالح عبدالله الجديعي، الذي ألقى كلمة أثنى فيها على المكرّم وتفانيه في العمل، ومساهمته الكبيرة في بلدية ثادق، وتمنى له مزيدًا من التوفيق في عمله القادم، ثم كلمة لنائب رئيس المجلس البلدي وكلمة الشؤون الفنية، بعدها قُدمت الهدايا والدروع للمحتفى به.
بدوره، ثمّن "السبيعي" لرئيس البلدية ولجميع منسوبيها هذا التكريم الذي يعتبره وسامًا يفتخر به وكرمًا منهم لا يُستغرب؛ مشيرًا إلى أن ما قام به أثناء فترة عمله لا يُعد إلا واجبًا يتحتم على كل موظف القيام به، والإخلاص في العمل، في ظل ما تحظى به القطاعات البلدية من دعم لا محدود من ولاة الأمر.
يُذكر أن المهندس حسين السبيعي من الكفاءات الشابة والمشهود لها بالعمل والتطوير، ويتطلع أهالي البديع إلى كفاءته الإدارية وخبرته العملية في إحداث نقلة نوعية في مصافّ التطور الذي تحظى به المملكة على كل الأصعدة والمجالات.
، "بلدية ثادق" تودع "السبيعي" بحفل تكريمي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية ثادق" تودع "السبيعي" بحفل تكريمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.