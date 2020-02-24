، إيطاليا .. عدد مصابي "كورونا" يرتفع وسفارة المملكة تحذّر من هذه الأقاليم ،

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دعت سفارة المملكة في إيطاليا المواطنين الموجودين هناك، إلى عدم السفر لبعض البلدات والمدن نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين من الزوّار والمقيمين في إيطاليا، وبناءً على ما صدر عن الحكومة الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte)، وعزل البلدات التي تفشى بها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo)، تهيب السفارة بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى تلك البلدات، وأخذ الحيطة والحذر واتّباع إجراءات السلامة.
وتابعت: بالإمكان التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦ ، أو على إيميل السفارة: [email protected]
وكان عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا قد ارتفع إلى أربع حالات وفاة، حيث تُوفي رجل مسن (84 عاماً) في منطقة لومبارديا الإيطالية.
وأعلنت وزارة الصحة في المنطقة أن الرجل تُوفي ليلاً في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.سفارة المملكة في إيطاليا عدم السفر فيروس كورونا الجديد
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 12:51 PM
دعت إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من هناك
دعت سفارة المملكة في إيطاليا المواطنين الموجودين هناك، إلى عدم السفر لبعض البلدات والمدن نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين من الزوّار والمقيمين في إيطاليا، وبناءً على ما صدر عن الحكومة الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte)، وعزل البلدات التي تفشى بها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo)، تهيب السفارة بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى تلك البلدات، وأخذ الحيطة والحذر واتّباع إجراءات السلامة.
وتابعت: بالإمكان التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦ ، أو على إيميل السفارة: [email protected]
وكان عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا قد ارتفع إلى أربع حالات وفاة، حيث تُوفي رجل مسن (84 عاماً) في منطقة لومبارديا الإيطالية.
وأعلنت وزارة الصحة في المنطقة أن الرجل تُوفي ليلاً في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.
، إيطاليا .. عدد مصابي "كورونا" يرتفع وسفارة المملكة تحذّر من هذه الأقاليم ،
المصدر : الخليج 365
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