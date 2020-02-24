، "التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف المستوطنات في القدس المحتلة ،

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الاستيطانية الاستعمارية.
وجدّدت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.منظمة التعاون الإسلامي سلطات الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة
"التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف المستوطنات في القدس المحتلةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24
أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الاستيطانية الاستعمارية.
وجدّدت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
12:45 PM
دعت المجتمع الدولي إلى إلزام قوة الاحتلال بضرورة احترام التعهدات الدولية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الاستيطانية الاستعمارية.
وجدّدت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.
، "التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف المستوطنات في القدس المحتلة ،
المصدر : الخليج 365
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