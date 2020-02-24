السعودية اليوم / جامعة الطائف تدعو المقبولين مبدئياً في وظائف (أطباء أسنان) للاختبارات التحريرية



الطائف 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة الطائف، اليوم موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية "أطباء أسنان"، التي بدأ التقدم لها اعتباراً من تاريخ 11 ربيع الثاني الآخر، وذلك يوم السبت المقبل، الموافق للخامس من شهر رجب.

وأوضحت جامعة الطائف أن الاختبار سيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً؛ وسيجرى اختبار الرجال في مبنى رقم (24) بمقر الجامعة في الحوية (شطر الطلاب) والدخول من البوابة رقم (4)؛ أما بالنسبة للنساء فسيعقد الاختبار في مبنى رقم (4) بشطر الطالبات، وسيكون الدخول من البوابة رقم (2).

ودعت الجامعة جميع المتقدمين والمتقدمات الذين وردت أرقامهم ضمن المقبولين مبدئياً في موقعها الإلكتروني إلى الحضور إلى الجامعة في الزمان والمكان المحددين للاختبار، وكذلك حسب أرقام المباني والقاعات الموضحة، مصطحبين معهم أساس استمارة التوظيف التي تمت تعبئتها وطباعتها من موقع الجامعة بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص من صاحب الطلب، وأصل الهوية الوطنية.

// انتهى//

12:44ت م

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