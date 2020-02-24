السعودية اليوم / الشيخ شخبوط آل نهيان: تطوير حقل الجافورة يُعيد رسم خارطة إنتاج الطاقة في العالم



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، تستشرف المستقبل، وتنتقل بخطوات جبارة إلى مصاف الدول المؤثرة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، والخطط الطموحة التي تتحول إلى واقع يلمسه الجميع.

وأوضح أن الإعلان عن حقل الجافورة، الذي يُعد أكبر حقل غاز في المملكة، يعيد رسم خارطة إنتاج الطاقة في العالم، ويسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية في المملكة، خصوصًا، في ظل مبادرات المملكة، وخططها، ورؤيتها التي تثبت عزم القيادة على أن تكون المملكة بين أبرز دول العالم.

ووجه الشيخ شخبوط التهنئة باسم دولة الإمارات إلى قيادة المملكة، وحكومتها، وشعبها على هذا الإنجاز الكبير الذي سيؤثر على ملف الطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يعزز مكانتها الرائدة، كونها إحدى اقتصاديات المنطقة والمؤثرة أيضًا على الاقتصاد العالمي.

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