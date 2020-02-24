السعودية اليوم / سفير المملكة لدى المغرب يقيم مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس الشورى



الرباط 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري في العاصمة المغربية الرباط أمس، مأدبة عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يزور المغرب حاليًا.

حضر مأدبة العشاء معالي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ومعالي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة.

كما حضر حفل العشاء الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، وهم عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

// انتهى //

12:42ت م

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الرباط 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري في العاصمة المغربية الرباط أمس، مأدبة عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يزور المغرب حاليًا.حضر مأدبة العشاء معالي رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ومعالي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيابة.كما حضر حفل العشاء الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، وهم عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور زهير الحارثي، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور جمال المزين، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية الدكتور فهد البادي.// انتهى //12:42ت م0083

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