السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل سبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر اليوم، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 833 مصابًا ويجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.

والحصيلة الجديدة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض، ترفع عدد المصابين خلال ال24 ساعة الأخيرة إلى 231 مصابا، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى اليوم.

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12:28ت م

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