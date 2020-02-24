السعودية اليوم / رابع وفاة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا



روما 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى أربع حالات وفاة، حيث توفي رجل مسن (84 عامًا) في منطقة لومبارديا الإيطالية.

وأعلنت وزارة الصحة في المنطقة أن الرجل توفي ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.

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11:56ت م

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