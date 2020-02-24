السعودية اليوم / منظومة من الخدمات لقاصدي المسجد النبوي



المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تقدم إدارة الساحات إحدى الإدارات الخدمية التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعلى مستويات الخدمة لقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضيوف الرحمن والمعتمرين

وأوضح مدير الإدارة عبدالكريم بن حامد الأحمدي أن الإدارة تشرف على مدار الساعة على الساحات المحيطة بالمسجد البالغة 235840.51 مترا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة ورصد الظواهر السلبية إن وجدت والعمل على التعامل معها ومعالجة السلوكيات الخاطئة ،إلى جانب متابعة المهام الأخرى من متابعة مخرج الجنائز والإشراف على صناديق حفظ الأمتعة والإرشاد المكاني وغيرها

وأفاد أن من ضمن أعمال الإرشاد المكاني خدمة إرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم بعربات الغولف من أطراف الساحات إلى أبواب المسجد النبوي قبل وبعد الصلاة إلى جانب تنظيم موائد الإفطار الرمضانية ، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية المحتاجة للتدخل السريع .

// انتهى //

11:22ت م

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