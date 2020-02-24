السعودية اليوم / الدفاع المدني بحائل ينفذ برنامجاً تدريبياً لمنسوبي السجون



حائل 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

نفذت المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة حائل أمس، برنامجاً تدريباً لمنسوبي إدارة السجون بالمنطقة; بهدف رفع مستوى الوعي والتعريف بطرق التعامل مع مختلف الحوادث وسبل مواجهتها.

وبين مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان أن الفعالية تأتي ضمن جهود المديرية في استغلال مختلف المناسبات والمواسم والتنسيق مع الجهات من أجل تحقيق السلامة والتعريف بطرق الوقاية للحد من وقوع الحوادث - بإذن الله - مشيراً الى أن مديرية المنطقة اعتمدت برامج تدريب مماثلة مستقبلاً في عدة جهات حكومية وأهلية

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11:06ت م

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