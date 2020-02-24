شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نظام التراخيص الفورية للأنشطة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن إصدار التراخيص إلكترونياً لعدد من الأنشطة السياحية وفي وقت قياسي ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة.

ويأتي إطلاق نظام التراخيص الفورية، لتلبية النمو المتزايد في القطاع السياحي، وتسهيل مزاولة النشاط بشكل سريع، حيث عملت الإدارة العامة للتراخيص على تطوير المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمي الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

حيث يمكن للمستثمرين زيارة البوابة الالكترونية TLG.scth.gov.sa المخصصة لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.