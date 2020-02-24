فيروس كورونا يتسبب في موقف محرج لمهاجم اليونايتد الجديد

تسبب فيروس كورونا في موقف محرج للنيجيري أوديون إيجالو، مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، بعد أيام من انتقاله إلى النادي الإنجليزي.

إيجالو انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من شنغهاي شينهوا الصيني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، منذ نهاية العام الماضي.

إيجالو لم يسافر مع الفريق الإنجليزي إلى معسكره في إسبانيا خلال الشهر الحالي، وذلك بسبب الخوف من حمله للفيروس المميت، ليبقى في إنجلترا ويقوم ببعض تدريبات اللياقية على ملعب جامعة مانشستر لحين التأكد من عدم حمله للفيروس.

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ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن إيجالو تعرض لموقف محرج خلال قيامه ببعض التدريبات على ملعب الجامعة، بسبب دخول بعض لاعبات الفريق النسائي إلى الملعب خلال قيامه بالتدريبات.

اللاعبات لم يتعرفن على المهاجم النيجيري، حيث طالبنه بضرورة ترك الملعب على الفور، حيث اعتبرن أنه تعدى على الملعب الخاص بتدريباتهن، لا سيما مع حلول وقت التدريبات الخاصة بهن.

وعلى الفور، تدخل بعض المسؤولين عن الملعب، والذين أوضحوا للفتيات أن إيجالو هو المهاجم الجديد لمانشستر يونايتد، وأنه يقوم ببعض التدريبات اللياقية، ليسمحن له باستكمال المران الخاص به بشكل طبيعي.

يُذكر أن إيجالو شارك مع مانشستر يونايتد كبديل في الفوز على تشيلسي 2-0، الإثنين الماضي، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم التعادل مع كلوب بروج البلجيكي 1-1، الخميس الماضي، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.