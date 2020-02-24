وفاة المصري عمرو فهمي المرشح لرئاسة "الكاف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُوفي المصري عمرو فهمي، المرشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد صراع مع المرض.

وعانى فهمي من المرض خلال الفترة الماضية، قبل أن يُتوفى متأثرا بمرضه الأحد عن عمر يناهز 37 عاما.

وشغل فهمي منصب السكرتير التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى أبريل/نيسان 2019.

وتمت إقالة عمرو فهمي من منصبه منتصف العام الماضي، بعد خلافات مع الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وتقدم عمرو فهمي بعدة شكاوى مالية ضد الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد إقالته، حيث اتهمه بالفساد المالي والإداري.

وبعد رحيله عن "الكاف"، أعلن عمرو فهمي، ديسمبر/كانون الأول الماضي، ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان من المُقرر أن يبدأ حملته الانتخابية خلال الشهر الحالي.

يُذكر أن عمرو هو نجل مصطفى فهمي، السكرتير العام الأسبق للكاف، وحفيد مراد فهمي، أحد الأعضاء الفخريين والأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة من 1961 حتى 1982.