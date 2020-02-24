كتلة هوائية باردة تتوغل في أجواء المملكة خلال ساعات

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن تظل درجة الحرارة مرتفعةً اليوم بشكل لافت مع توغل كتلة هوائية باردة مصحوبة بدءًا من يوم الغد.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تظل درجة الحرارة في ارتفاع لافت اليوم، ومن المتوقع يوم غد أن تتوغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح عاتية قد تثير الغبار على نطاق واسع شاسع، وعليه كن مستعداً لتبديل اللباس الربيعي بشتوي”.

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وأضاف “بسبب تصارع كتلتين هوائيتين دافئة وباردة فوق أجواء السعودية، وبسبب الفروقات الحرارية بينهما تتشكل الرياح السطحية عالية السرعة مثيرة الغبار اليوم وتزداد يوم غد الثلاثاء”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة كذلك على مرتفعات المدينة المنورة، ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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