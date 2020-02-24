سفارة المملكة في إيطاليا لـ المواطنين: تجنبوا المدن المعزولة

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة في إيطاليا، اليوم الاثنين، المواطنين الموجودين في إيطاليا من السفر إلى بعض البلدات الإيطالية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد بها.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ‏حرصاً على سلامة المواطنين من الزوار والمقيمين في إيطاليا، وبناء على ما صدر عن الحكومة الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte)، وعزل المدن والبلدات التي تفشى بها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo)”.

Advertisements

وأضافت: “‏تهيب السفارة بالمواطنين الكرام بعدم السفر إلى تلك البلدات، وأخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات السلامة. وبالإمكان التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦، أو على ايميل السفارة: [email protected]، والله خير الحافظين”.

يذكر أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين ارتفعت اليوم الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها – باستثناء حالة وفاة واحدة – في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد حين توفي 97 شخصاً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوباي.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر