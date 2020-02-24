- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم انفجار صندوق كهرباء بوسط البلد بمحايل عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انفجار صندوق كهرباء بوسط البلد بمحايل عسير
بالقرب من المحلات التجارية
متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل
باشرت فرق الطوارئ بمكتب كهرباء تهامة، مساء أمس، بلاغاً عن انفجار أحد الصناديق الكهربائية “طبلون”.
وقع الحادث بالقرب من عدد من المحلات التجارية بوسط البلاد بمحايل عسير دون وقوع إصابات ولله الحمد.
وتم إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي، وكان انفجار الصندوق الكهربائي قد تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المحلات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار صندوق كهرباء بوسط البلد بمحايل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.