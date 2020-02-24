انفجار صندوق كهرباء بوسط البلد بمحايل عسير

2020-02-24

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ محايل

باشرت فرق الطوارئ بمكتب كهرباء تهامة، مساء أمس، بلاغاً عن انفجار أحد الصناديق الكهربائية “طبلون”.

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وقع الحادث بالقرب من عدد من المحلات التجارية بوسط البلاد بمحايل عسير دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وتم إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي، وكان انفجار الصندوق الكهربائي قد تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المحلات.

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