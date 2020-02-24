، بصاروخ صَنَعه بيديه.. مصرع "المجنون" المشكك في "كروية الأرض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مغامر أمريكي مثير للجدل كان يصوّر فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"

لَقِيَ المغامر الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز (64 عامًا) مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا؛ لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية.

وتوفي هيوز، الملقب بـ"المجنون"، بعد سقوط الصاروخ في ضيعة خاصة بالقرب من بلدة بارستو بولاية كاليفورنيا؛ فيما أكد والدو "ستايكس" (شريك هيوز)، مقتله وفق "سكاي نيوز عربية".

وذكرت قناة "ساينس" على صفحتها على "تويتر" أن "مايك" كان يصور فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"، ضمن سلسلة جديدة على القناة تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة.

وقالت القناة: "كان يحلم دائمًا بالقيام بهذه المهمة".

وأظهر مقطع مصور على موقع تي إم زد الصاروخ ينطلق مع تمزّق المظلة أثناء الإقلاع. وحلّق الصاروخ لنحو 10 ثوانٍ في الفضاء قبل أن يهبط مجددًا ليصطدم بالأرض.مايك هيوز ولاية كاليفورنيا