، الصين تسمح لغير المقيمين في ووهان بمغادرة المدينة الموبوءة بشرطين ،

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أعلنت بلدية ووهان اليوم، أن السكان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليهم عمليًّا حجْر صحي منذ شهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجد فيها، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.
ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة، تخضع عمليًّا منذ 23 يناير لحجر صحي، بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدِّية منها وإليها، في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء الذي ظهر لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر ديسمبر الماضي، وانتشر إلى سائر أنحاء الصين، وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين تسمح لغير المقيمين في ووهان بمغادرة المدينة الموبوءة بشرطينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-24
أعلنت بلدية ووهان اليوم، أن السكان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليهم عمليًّا حجْر صحي منذ شهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجد فيها، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.
ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة، تخضع عمليًّا منذ 23 يناير لحجر صحي، بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدِّية منها وإليها، في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء الذي ظهر لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر ديسمبر الماضي، وانتشر إلى سائر أنحاء الصين، وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:47 AM
11 مليون نسمة يخضعون لحجْر صحي والسلطات قطعت عنهم كل المواصلات
أعلنت بلدية ووهان اليوم، أن السكان غير المقيمين بصورة دائمة في المدينة المفروض عليهم عمليًّا حجْر صحي منذ شهر بسبب تفشي وباء كورونا المستجد فيها، سيُسمح لهم بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، ولم يحصل أي احتكاك بينهم وبين مصابين بالفيروس.
ومدينة ووهان الواقعة في وسط الصين والبالغ عدد سكانها حوالى 11 مليون نسمة، تخضع عمليًّا منذ 23 يناير لحجر صحي، بعدما قطعت السلطات الصينية كل المواصلات المؤدِّية منها وإليها، في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء الذي ظهر لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في المدينة في أواخر ديسمبر الماضي، وانتشر إلى سائر أنحاء الصين، وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.
، الصين تسمح لغير المقيمين في ووهان بمغادرة المدينة الموبوءة بشرطين ،
المصدر : الخليج 365
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