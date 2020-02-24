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قدّم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، استقالته من منصبه إلى الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان له، بأن الاستقالة أرسلت إلى الملك.
وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".
ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد
مستبقًا محاولة لإسقاط حكومته.. رئيس الوزراء الماليزي يقدم استقالتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-24
قدّم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، استقالته من منصبه إلى الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان له، بأن الاستقالة أرسلت إلى الملك.
وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".
ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:23 AM
وفق بيان لم يوضّح التفاصيل وأرسلت إلى السلطان عبدالله رعاية الدين
قدّم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم، استقالته من منصبه إلى الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان له، بأن الاستقالة أرسلت إلى الملك.
وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".
ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.
، مستبقًا محاولة لإسقاط حكومته.. رئيس الوزراء الماليزي يقدم استقالته ،
المصدر : الخليج 365
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