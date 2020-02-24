بالفيديو.. وزير الصحة يطلق مشاريع صحية بالحدود الشمالية برعاية أمير المنطقة

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الرياض - علي القحطاني - بحضور وزير الصحة أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب سمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل تدشين المشاريع الصحية بمنطقة الحدود الشمالية ومنها البرج الطبي وتشغيل كامل له ويحتوي على ٣٠٠ سرير وافتتح برج النساء والولادة برفحاء. وافتتح الوزير المختبر الاقليمي الذي يضم اكبر جهاز للتحليل وافتتح الربيعة برج الملحق الاداري والذي يضم مكاتب مجهزة بأعلى واحدث الادوات وافتتاح عيادة صحة المرأة والطفل. بعرعر مول وكذلك دش مبادرة امش 30 دقيقة في مضمار المساعدية الشرقي . وشاركت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة الحدود الشمالية وادارة التسويق والتوعية الصحية بمديرية صحة الحدود الشمالية بالمبادرة(امش ٣٠)دقيقة . وشارك الوزير عدد من القيادات بالصحة ووزعت مطويات وبرشورات توعويه تحتوي على نصائح للمشي لما لها من فائدة صحية وتقديم الهدايا العينية للمشاركين بمشاركة متوسطة الخنساء بعرعر. Advertisements

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