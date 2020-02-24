شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران وتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ، تستمر حتى السادسة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, يتضمن أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية على مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:30 مساءً.