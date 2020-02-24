شكرا لمتابعة خبر عن إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية في دقيقتين بدلاً من 150 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أزاحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الستار عن حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل إصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية خلال وقت قياسي لا يتجاوز دقيقتين فقط بدلا من 150 يوما.
وطوّرت الإدارة العامة للتراخيص، المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمي الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030، وتعتمد الحلول الالكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، وفي أوقات قياسية.
وفي السياق نفسه، أصبح بإمكان المستثمرين، زيارة البوابة الالكترونية المخصصة TLG.scth.gov.sa لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.
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