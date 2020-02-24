شكرا لمتابعة خبر عن بيان من وزارة الصحة بشأن المواطن المصاب بفيروس «كورونا الجديد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تنسق مع نظيرتها الكويتية بشان المواطن السعودي الذي أصيب بفيروس كورنا الجديد، مشيرة إلى أنه سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت إن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس “كورونا”.

وأوضحت إن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وحالتهما الصحية طبيعية إلى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية، ويبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض.