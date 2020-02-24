محافظ الداير يكشف لـ«عاجل» آخر تطورات حريق جبل الحشر.. ويؤكد: بعيد عن السكان

كشف محافظ الداير بمنطقة جازان نايف بن ناصر بن لبدة، لـ«عاجل»، اليوم الإثنين، تفاصيل حريق جبل الحشر، مؤكدًا أن الحادث تحت المتابعة منذ اللحظات الأولى لاندلاع النيران.

وقال محافظ الداير، إن الحريق اشتعل بإحدى القمم الوعرة بجبال الحشر، وتحديدًا في نطاق إحدى القمم الجبلية شاهقة الارتفاع، مضيفًا أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع، إلا أن آليات الدفاع المدني لم تستطع الوصول لمكان الحريق؛ لكونه وعرًا جدًا وقمة جبلية شاهقة الارتفاع وشديدة الانحدار، ولا يوجد طريق مهيأة لعبور السيارات، فضلًا عن الآليات المجهزة.

وأضاف بن لبدة، أنه تم الوقوف بعد ذلك أكثر من مرة ميدانيًا بالقرب من مكان الحدث لتقييم الخطر، واتضح- ولله الحمد- أن منطقة النيران بعيدة كل البعد عن أي وجود بشري أو سكاني.

وأكَّد محافظ الداير، أن الدفاع المدني بمحافظة الداير عبر إدارته بالمحافظة ومركزه بجبال الحشر، يتابع على مدار الساعة الحريق، ويقيّم بشكل دوري الحالة.

وأشار بن لبدة، إلى أنه وجَّه مركز جبال الحشر ومركز الجانبة، وجميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة الحادث، وتوفير كل السبل الممكنة لتذليل الصعاب أمام فرق الدفاع المدني ورجاله والشباب المتطوعين.

وطالب محافظ الداير، الجميع، بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية؛ حتى لا يُثار هلع المواطنين.

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