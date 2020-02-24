أهم أحداث العالم هذا الصباح.. أول زيارة لترامب إلى الهند.. وشروط الجيش الليبي للحوار مع الوفاق

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث التي كان أبرزها، تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الصين، وأول زيارة للرئيس الأمريكي ترامب إلى الهند.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

الصين تسجل 150 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الوطنية في الصين اليوم الإثنين تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم 23 فبراير، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 2592 شخصًا.

كوريا الجنوبية تسجل 161 حالة إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل إصابة 161 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 763 شخصًا.

ترامب يقوم بأول زيارة رسمية إلى الهند

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى الهند في إطار زيارة رسمية تستغرق 36 ساعة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية.

شروط الجيش الليبي لمواصلة الحوار مع «الوفاق»

أكد الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، وجود شروط للمضي في الحوار مع حكومة الوفاق، تتمثل في محاربة الإرهاب وسحب الجنود الأتراك والمقاتلين السوريين بإشراف الأمم المتحدة، وسحب السلاح والعتاد التركي من القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل «المليشيات» وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي.