«الصحة»: نُنسِّق مع الكويت بشأن المواطن المصاب بكورونا.. وسيبقى هناك حتى العلاج

قالت وزارة الصحة، إن هناك تنسيقًا قائمًا مع وزارة الصحة الكويتية بشأن إصابة مواطن سعودي قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إشارة لما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد، نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الأولية لهم.

أوضحت الوزارة، أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأشارت «الصحة الكويتية»، إلى أن الحالة الصحية للمصابين حتى الآن طبيعية، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

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وتابعت: هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، والحالات الثلاثة المصابة تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، مؤكدة أن وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازم، وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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