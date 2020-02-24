الصخري: رياح وأتربة مثارة على عدة مناطق بالمملكة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الإثنين، أن تهب رياح متوسطة السرعة قد تثير الأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة، مُطالبًا مرضى الصدر وسالكي الطرق بتوخي الحذر.

وقال الصخري عبر حسابه على «تويتر»: «نهار ومساء اليوم الإثنين ٣٠ جمادى الآخرة / ٢٤ فبراير متوقع بمشيئة الله أن تهب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية متوسطة السرعة قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وشرق مرتفعات عسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة خصوصا شرقها وشرق المدينة».

وأضاف: «ما زالت آخر التحديثات تشير بإذن الله إلى رياح غربية متوسطة إلى نشطة مثيرة للغبار بشكل متوسط إلى كثيف يوم غد الثلاثاء غرة رجب على: الحدود الشمالية الجوف وحائل والقصيم وحفر الباطن والشرقية والرياض وشرق مناطق والمدينة ومكة والباحة لذا يلزم توخي الحذر لمرضى الصدر ولسالكي الطرق.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة كذلك على مرتفعات المدينة المنورة، ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وبالنسبة لحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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