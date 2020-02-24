بسبب كورونا.. السفارة في إيطاليا تدعو المواطنين للابتعاد عن هذه المدن

وجّهت سفارة السعودية لدى إيطاليا الموطنين بعدم السفر لعدد من المدن الإيطالية؛ بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مُوصية بأخذ الحيطة والحذر واتّباع إجراءات السلامة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «حرصًا على سلامة المواطنين من الزوار والمقيمين في إيطاليا وبناء على ما صدر عن الحكومة الإيطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte)، وعزل البلدات التي تفشى بها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo). تهيب السفارة بالمواطنين الكرام بعدم السفر إلى تلك البلدات، وأخذ الحيطة والحذر واتّباع إجراءات السلامة».

وأضافت السفارة «بالإمكان التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦، أو على إيميل السفارة: [email protected] والله خير الحافظين».

وأعلنت السلطات الصحية الوطنية في الصين، اليوم تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم 23 فبراير، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 2592 شخصًا.

وأكدت السلطات الصحية إصابة 409 حالات إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية يوم أمس، ما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 77 ألفًا و150 حالة.

وكانت إيطاليا، قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حالات الوفاة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد إلى 3 والمصابين إلى 152 شخصًا.

وعلى ضوء التطورات الأخيرة في إيطاليا، علقت السلطات أنشطة التعليم لمدة أسبوع بالعديد في المدن، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها بما فيها كاتدرائية دومو في ميلانو.

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وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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