تسجيل أول إصابة لسعودي بكورونا .. في الكويت

كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الأولية لهم.
وأوضحت الوزارة، أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
وأشارت «الصحة الكويتية»، إلى أن الحالة الصحية للمصابين حتى الآن طبيعية، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية، ويبلغ من العمر 21 عامًا.
وتابعت: هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، والحالات الثلاث المصابة تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، مؤكدة أن وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازم، وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
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