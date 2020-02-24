بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد- أيده الله- بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة. كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements اقرأ أيضا: بالصور.. رئيس حكومة الكويت يغادر الرياض بعد لقاء الملك وولي العهد خادم الحرمين يستقبل رئيس حكومة الكويت بحضور ولي العهد وقادة عسكريين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بذكرى اليوم الوطني للكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.