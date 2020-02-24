الحصيني يحدد مناطق الموجة الباردة خلال الساعات المقبلة

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، المناطق التي تستقبل بدايات الموجة الباردة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إنه من اليوم الإثنين وخلال الـ24ساعة المقبلة، متوقع بداية الحالة الجوية على أجزاء من: تبوك ثم الجوف، فالشمالية فالمدينة المنورة، ثم حائل ثم شمال الشرقية فالكويت، ثم غرب القصيم فمكة المكرمة.

وأشار الحصيني، إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى غزيرة، مع رياح نشطة من متوسطة إلى قوية، مثيرة للغبار على معظم المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وعسير.

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كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وتمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كذلك على مرتفعات المدينة المنورة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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