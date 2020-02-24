وزير الطاقة: الأرقام المُعلنة عن «الجافورة» أقل من واقع الحقل الضخم

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن حقل الجافورة الذي أعلن إمكاناته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتضمن أهمية سياسية واقتصادية ووطنية واجتماعية، وسيُمكّن السعودية من تحويل محطات الكهرباء الحالية من المنتجات النفطية إلى الغاز، الذي يعد ترشيدًا للوقود المستهلك.

وأشار وزير الطاقة، خلال رعايته الجلسة الرئيسية لملتقى رواد الطاقة 2020، الذي نظمته غرفة الشرقية، إلى أن الأرقام التي تم كشفها عن إمكانات حقل الجافورة، أقل من واقع الحقل الضخم.

وأوضح أن الوزارة ستنتهي في غضون 3 إلى 4 أشهر من استراتيجية الطاقة، التي ستكون بمنزلة برنامج عمل، ولن تكون حبيسة الأدراج، مُتابعًا: نستهلك 688 ألف برميل من الوقود السائل لإنتاج الكهرباء، عوضًا عن حرقها داخليًا وبسعر منخفض يمكن تصديرها إلى الخارج وبالأسعار الدولية.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن هذا التوجه سيخفض من تكلفة إنتاج الكهرباء، وبالتالي خفض تدريجي لتعرفة الاستهلاك مستقبلًا، مؤكدًا امتلاك وزارة الطاقة توجهًا لربط المناشط والمبادرات كافة في منظومة واحدة.

وذكر وزير الطاقة، أن تعزيز المحتوى المحلي يتضمن جوانب أمنية وسياسية، من خلال توفير الاحتياجات من الداخل، موضحًا أن الهدف الرئيسي تعظيم الفائدة من كل ما تصرفه الحكومة أو الشركات.

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