السعودية اليوم / تعليم الليث يستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت



مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تستضيف إدارة ‎التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي "العلمي" التصفيات النهائية ‎لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت "فيرست ليغو 2020" على مستوى المملكة، التي انطلقت أمس وتستمر لمدة شهر بمقر الإدارة في المحافظة .

وتقام التصفيات بمشاركة ٤٢ فريقاً يمثلهم ١٢٦ طالباً، من ٢٢ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يتنافسون من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مشاركة ٤٢ مدرباً و ٢٧ محكماً.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن التصفيات تسهم في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق عدد من المفاهيم العلمية، وغرس حب العلوم والابتكار في نفوسهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومرتكزاتها الثلاثة مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، حيث أن المسابقة تستهدف طلبة التعليم العام، معبراً عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعته المستمرة، ودعمه للتعليم بالمحافظة.

من جانبه بين رئيس شعبة النشاط العلمي خالد النقيب أن مسابقة "الفيرست ليغو" هي مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد "الفيرست ليغو" الدولي حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب، ويتم تنفيذها سنوياً ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة (مدرسي، محلي، وطني) وهي عبارة عن مزيج من العلوم والتكنولوجيا والتعليم، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المسابقة يتمحور حول التركيز على القيم الأساسية في المجتمع والتشجيع على البحث العلمي والابتكار، وتعلم مهارات القرن ٢١ من خلال تعلم طريقة التعامل مع الروبوت، لافتاً أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع EV3 وملحقاته بحيث يتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام.

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