السعودية اليوم / البحرين تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد



المنامة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

سجلت مملكة البحرين اليوم أول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني قادم من إيران.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن أعراض الفيروس ظهرت عللى المواطن وتم نقله فورًا للعلاج والعزل في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وأكدت الوزارة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم، مشيرة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوم من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب المعايير الدولية والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وذلك وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية للفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.