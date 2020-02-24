السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:45ت م

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الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:45ت م0030

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