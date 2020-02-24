السعودية اليوم / هيئة السياحة تطلق نظام التراخيص الفورية لعدد من الأنشطة السياحية



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن إصدار التراخيص إلكترونياً لعدد من الأنشطة السياحية وفي وقت قياسي ضمن التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة.

ويأتي إطلاق نظام التراخيص الفورية، لتلبية النمو المتزايد في القطاع السياحي، وتسهيل مزاولة النشاط بشكل سريع، حيث عملت الإدارة العامة للتراخيص على تطوير المعايير اللازمة لرفع مستوى الجودة التي يلتزم بها مقدمي الخدمات السياحية للسائح من الداخل والخارج، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على اعتماد الحلول الالكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، وفي وقتٍ قياسي، حيث يمكن للمستثمرين زيارة البوابة الالكترونية TLG.scth.gov.sa المخصصة لإصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية التي تشمل مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة لهيئة السياحة من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، وتلبية لتطلعات المستثمرين؛ ومواكبة للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة بعد إطلاق التأشيرة السياحية للزوار من مختلف أنحاء العالم، لتكون قطاعاً اقتصادياً مستداماً قادراً على المنافسة محلياً ودولياً، بالشكل الذي يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني.

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