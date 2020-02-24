السعودية اليوم / محاضرة دينية بجمعية الدعوة والإرشاد بتبوك



تبوك 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تُنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, محاضرة دينية بعنوان "الذكر وطمأنينة القلب ", وذلك بعد صلاة العشاء في جامع الدعوة بتبوك.

وتأتي المحاضرة، ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي.

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09:08ت م

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