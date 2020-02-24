شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: السعودي المصاب بكورونا سيبقى في الكويت لتلقي العلاج والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة إنه بالإشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد، نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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